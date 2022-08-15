星期一开盘可关注股票

（早报讯）美国通货膨胀出现见顶的迹象，带动美国股市上星期五（8月12日）全线上扬。

纳斯达克指数的涨幅最大，上涨2.09％。标普500指数和道琼斯工商指数分别大涨1.73％和1.27％。当中，纳斯达克指数和标普500指数已连续四个星期上涨。

波士顿SLC Management投资策略和资产配置董事经理穆拉基（Dec Mullarkey）指出，市场无疑受到通胀数据报捷的鼓舞。通胀到年底可能会放缓至7％或更低，但要把核心通胀控制在4％以下会比市场预期的更难。

亚太股市星期一开盘呈上升趋势，日本股市上涨0.5％，韩国和澳大利亚股市则分别涨0.16％和0.36％。

分析师指出，本地股市本周的表现预料会受几个即将公布的数据影响。新加坡海峡时报指数星期五闭市跌32.69点至3269.27点，过去一周共下滑13.61点。

以下是星期一（15日）值得关注的股票：

1.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）斥资约3亿1830万元，在澳大利亚、日本、越南、法国和美国收购九个服务公寓、出租住宅和学生宿舍房地产。这些房地产共有1018个单位。

另外，信托宣布私下配售合订证券集资约1亿5000万元来资助以上收购计划。配售价介于1.11元至1.14元，比1.1733元交易量加权平均股价（VWAP）低了2.8％至5.4％。

信托星期一要求暂停交易。

2.大信商用信托（Dasin Retail Trust）星期日（14日）晚上发布截至6月底的上半年业绩。半年营收和净房地产收入同比跌7.1％，分别报4767万元和3801万元，主要是因为中国商场受到封控措施的影响。考虑到中国疫情的形势还不稳定，信托今年上半年没有派息，以谨慎管理现金。信托去年上半年的每单位派息为2.98分。

3.随着脱售亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）给ESR集团的交易，促成集团取得强劲上半年业绩，海峡贸易公司（Straits Trading Company）将通过以股代息（distribution in specie）派发特别股息给股东。合格股东每持有1000股海峡贸易股票，可选择接受145股的ESR股票，或180股的海峡贸易股票。

4.全民牙科（Q & M Dental）星期日发布截至6月底的第二季和上半年业绩。第二季净利下滑60％至339万元，营收下跌13％至4413万元，主要是因为对冠病测试的需求减少，导致化验室业务显著下滑。这是集团连续七个季度营收保持在4000万元以上。

5.传慎控股（Tuan Sing）上半年集团净利比去年同期减少90％至970万元。集团指出，去年上半年因为脱售了一家子公司而获得8900万元收益。如果不包括这笔一次过的收益，今年上半年净利减少18％。

6.永科控股（AEM）上半年净利同比上扬180％至8283万元，营收同比则上升181％至5亿4048万元，创下集团半年营收最高纪录。集团董事会宣布派发每股6.7分中期股息，高于去年同期的2.6分。

7.Kori控股（Kori Holdings）发行的300万元可转换债券被股东和投资者认购，转换价格为每股0.16元。