零售业劳资政工作组建议 低收入雇员月薪每年涨至少8.4%

（早报讯）零售业渐进式薪金模式将在9月1日落实，惠及1万9000名低薪雇员。零售业劳资政工作组建议，下来三年每年将三类低薪雇员的总月薪调高8.4%至8.5%，其中收入最低的收银员和零售助理职位下月起总月薪须达到最低1850元，有半数雇员的收入预计将获增加。

零售业劳资政工作组星期一（8月15日）公布针对零售业渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM）的建议，从2022年9月1日至2025年8月31日，将零售业低收入雇员总月薪的复合年均增长率设在8.4%至8.5%，也列明零售工作的最低培训需求和职业升迁路径。

零售业PWM将涵盖4万6000名全职和兼职的本地居民雇员，当中1万9000人为低收入工友。

以低收入零售业雇员的其中一个类别收银员和零售助理为例，包括津贴和绩效奖金等可变动薪金组成部分的总月薪自9月1日起须达到至少1850元，并以8.4%的复合年均增长率逐年递增，直至2025年8月31日。至于其他两个类别的职位，高级销售助理和收银员以及助理销售主管，他们的月薪增幅则须达到年均8.5%。

零售业劳资政工作组指出，1850元接近目前零售助理和收银员的月薪中位数，因此预计有半数这类职位雇员的薪金将在PWM下增加。工作组说，雇主有六个月的宽限期做出调整，以满足这一薪金模式的要求。

此外，所有PWM涵盖的雇员都须完成一项新技能资格（WSQ）的培训模块作为最低要求，工作组建议也列出清晰的零售业职业升迁途径。