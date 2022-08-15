投资者关注美国联储局立场 亚洲股市早盘涨跌互见

（早报讯）美国通货膨胀出现见顶的迹象后，投资者关注美国联邦储备局下来的货币政策立场，亚洲股市星期一（8月15日）早盘涨跌互见，本地股市跌0.2％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌6.41点，报3262.86点。整体股市交易量7亿2122万股，交易总值4亿零991万元。全场有211只上升股，下跌股有171只。

占海指权重最大的本地三只银行股星期一上午表现不一，星展集团（DBS）和大华银行（UOB）分别下跌1.23％和0.07％，报32.94元和27.3元。华侨银行（OCBC）则上涨0.16％至12.19元。

波士顿SLC Management投资策略和资产配置董事经理穆拉基（Dec Mullarkey）指出，市场无疑受到通胀数据报捷的鼓舞。通胀到年底可能会放缓至7％或更低，但要把核心通胀控制在4％以下会比市场预期的更难。

资产管理公司景顺（Invesco）首席全球市场策略师胡珀（Kristina Hooper）说，虽然通胀似乎已经见顶，但它仍处于相当高的水平。

澳洲国民银行（NAB）经济总监斯特里克兰（Tapas Strickland）指出，星期三（8月17日）将发布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议记录，应该还是会体现出联储局的鹰派立场。

目前，市场预期联储局在9月份加息75个基点，到年底会调升到3.50％至3.75％左右。这个预测实现的可能性约为50％。

另一方面，中国星期一（8月15日）发布最新的零售销售和工业产值数据。零售销售在7月份同比增加2.7％，工业产值增长3.8％，两个都低于市场的预期。

个股消息，雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）斥资约3亿1830万元，在澳大利亚、日本、越南、法国和美国收购九个服务公寓、出租住宅和学生宿舍房地产。