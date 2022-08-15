国庆群众大会8月21日傍晚直播

（早报讯）李显龙总理将于星期天（8月21日）晚上发表国庆群众大会演说，在宏茂桥工艺教育学院总部举行的群众大会将通过电视、电台和网络平台直播。

总理公署星期一（15日）发文告说，李总理将在21日傍晚6时45分和7时，分别以马来语和华语发表演说，并从晚上8时起发表英语演说。

本地各语言电视频道和电台将直播国庆群众大会。公众也可通过总理公署YouTube频道、李显龙总理面簿页、民情联系组（REACH）面簿页、Mewatch.sg、亚洲新闻台网站、亚洲新闻台YouTube频道，以及8视界网站收看。

公众也可从李总理面簿页和推特页阅读有关群众大会的即时信息，并通过在面簿贴文和推文加入话题标签（hashtag）#ndr2022或#ndrsg，参与网络讨论。

错过直播的公众，8月22日起可通过总理公署YouTube频道或网站收看群众大会视频。

冠病疫情暴发前，国庆群众大会连续七年在工艺教育学院总部举行。2020年的国庆群众大会因疫情取消，当年9月，李显龙总理改在国会向全民发表重要演说。去年虽然复办国庆群众大会，但规模缩小，改在新传媒大楼举行，只有约80名现场观众，近2000人通过视频连线方式参与。

1966年起举办的国庆群众大会，是我国总理向全民说明国家发展及挑战的年度重要演说。随着副总理兼财政部长黄循财获推举为第四代领导团队领军人，李总理今年的讲话更加备受关注。