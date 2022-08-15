旅英杀妻 狮城商判终身监禁 儿子：感觉失去双亲

（早报讯）旅英杀妻，狮城商在英国被判终身监禁。儿子在案发后曾上网发贴文说，感觉失去了双亲……自己仍深爱着父亲。

这起谋杀案发生在去年12月6日凌晨，冯顺禾（50岁，Fong Soong Hert）与妻子白映玲（51岁，Pek Ying Ling）到英国旅游期间，在纽卡斯尔的一家酒店客房里用枕头捂死妻子。

原本不承认谋杀控罪的冯顺禾在审讯第五天改口认罪，日前在英国纽卡斯尔皇室法院被判终身监禁。

法官下判时同意，案发时冯顺禾的举动完全反常，他是真的后悔杀死了妻子。被告必须在英国监狱服刑至少12年半才能申请假释。《海峡时报》报道，两人的二儿子事发后曾于去年12月在社交媒体贴文说：“独自在英国待了三周后，我回家了，感觉失去了双亲。”

这名儿子提及父亲的情况时说：“无论发生了什么，我知道那不是真正的他。父亲向来对我们三兄弟扶持、关爱，也很平易近人。”

他也说，虽然发生这样的事，但依然深爱着父亲，大家也还会支持他。

二儿子最后写道：“全家人会更加坚强，永远爱你母亲、父亲。”

他在父亲下判前也在英国的法庭表达了上述的想法，他在庭上说，父母亲在一起28年，恩爱且感情深厚。他们同时失去了父母亲，但依然会继续支持父亲。

死者是慈母

死者是孩子心中的慈母。长子此前也在社媒发贴文，说自己未必是最好的儿子，但母亲在他心目中绝对是最棒的。

另外，法官下判时指被告是一名疼爱妻子、孩子的丈夫。不过，被告把枕头压住死者的头时，就有杀人意图。

虽然被告的痛楚和抑郁，不能成为开脱罪行的借口，但这些因素或让人明白，为何一个爱妻的丈夫会做出如此不寻常的举动。