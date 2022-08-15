六名考试作弊准律师 撤销执业资格申请获高庭批准

（早报讯）早前被令延期半年至一年才可申请执业的六名考试作弊准律师，星期一（8月15日）下午向法院撤销这项申请，因为他们认为，半年至一年的时间，不足以让他们证明自己有端正行为和具备执业资格。

六人承诺，若他们日后重新申请当律师，他们一定会经过深思熟虑，以及咨询总检察长、律师公会等相关单位后才这么做。

高庭法官朱汉德批准六人的申请，并建议他们可在接下来的日子寻找律师助理或同类的工作，如此一来他们的导师可在工作期间，评估他们是否具备当律师的条件。

撤销律师执业资格申请的六人分别是Monisha Devaraj、Kushal Atul Shah、Sreeraam Ravenderan、Lynn Kuek Yi Ting、Matthew Chow Jun Feng和Lionel Wong Choong Yoong。

他们原定于今年4月13日出席申请律师执业资格的聆讯，宣誓成为正式律师。不过，当时总检察长投诉他们在考试中作弊，有失律师专业应有的诚信，要求暂不让他们取得律师资格，获得高庭批准，并将其中五人的申请延期半年，第六人则延期一年。

之后，总检察署揭露另有五人在同一场考试中作弊，使2020年律师专业考试中的作弊者人数增加至11人。