私吞和助藏31万元金条 三人判入狱

（早报讯）男子受人所托把55块金条带到日本，但他登机前决定私吞市价超过31万元的金条，并找来外甥女和两名朋友帮忙私藏金条，其中三人在星期一（8月15日）被判监。

私吞金条的胡玛鲁迪（56岁）面对失信和转移贼赃等四项控状，他的外甥女努莎妲（29岁）和朋友约格斯兰（41岁）则各面对一项协助隐藏赃物的控状。

三人不认罪，经审讯后被判罪成。胡玛鲁迪被判坐牢32个月又四周，另两人则各被判监14个月。

舅甥两人不服所判，针对罪成和刑罚提出上诉。约格斯兰则即日起入狱服刑。

另一名协助藏匿金条的拉贾已在2019年认罪，被判坐牢一年。

根据控方的结案陈词，胡玛鲁迪答应一名男子的要求，帮忙将55块价值超过31万元、重达5.5公斤的金条带到日本交给另一人。

2016年10月18日，胡玛鲁迪和外甥女在樟宜机场跟男子见面，但他拿了55块金条和1500元酬劳后却起了私心，舅甥没有登机飞往日本。

他取走五块金条，把其中三块典当获得1万6575元，另一块藏在车里，一块交给约格斯兰。约格斯兰后来也把这块金条典当套现。

外甥女也按指示将其余的50块金条带回家，藏在装有洗衣粉的容器内。胡玛鲁迪也在落网前，指示约格斯兰和另一名同伙拉贾，帮忙把藏在洗衣粉内的50块金条移走。

不过，他们的诡计最终还是被警方识破，四人全被捕，55块金条全被警方起获。