政府采纳工作组建议 约1万4000名全职零售员工获加薪

（早报讯）政府已采纳零售业劳资政工作组的建议，从9月1日起约1万4000名全职收银员和零售助理将获得加薪，不包括加班费在内的总月薪须达到至少1850元。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期一（8月15日）说，政府已接纳零售业劳资政工作组当天提出的建议，落实零售业渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM）。

他说：“这是一个具里程碑意义的渐进式薪金模式，我们对劳资政三方在推动PWM方面取得的突破感到欣慰。零售业PWM将会是最大规模的PWM，涵盖4万6000名雇员。我们看到接下来三年内这将推动低薪员工的总薪金增长18%，这是相当好的。”

针对有公众担心业者可能将雇员的加薪转嫁给消费者，扎吉哈指出政府已经在2022年的预算案中推出渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS），资助2022年至2026年期间符合条件的居民雇员的薪金增长，也在今年6月宣布当雇主为薪金不超过2500元的居民雇员加薪时，政府资助的加薪额比率将从50％调高至75%，足以涵盖加薪幅度。

他说：“作为一个社区我们也要问自己，我们想要打造怎么样的社会。我们固然想追求商品经济实惠和价格可负担得起，但这不应建立在牺牲雇员的薪金之上。”

人力部也将继续与劳资政三方伙伴合作，着手在明年落实垃圾管理业和食品服务业的PWM，以及推出“渐进式薪金标志”认证。