74岁母住院过世 儿起诉陈笃生医院和医生 索赔80万元

（早报讯）74岁老妇住院洗澡时心脏骤停，20天后脑损伤过世。老妇的儿子如今起诉陈笃生医院与三名医生疏忽，包括擅自取消母亲原本服食的心脏病药物，和未及时做心肺复苏等，为此索赔80万元，案件星期一（8月15日）在高庭开审。

育有四名子女的老妇陈瑶兰是在2018年5月13日离世。当公务员的幼子谢顺强（48岁）隔年代表母亲入禀高庭，起诉陈笃生医院及三名普通科医生医疗疏忽。这三名医生是德莱、李伟胜和拉贾纳，事发时分别是医院的顾问医生、见习医生和高级顾问医生。

医院与医生们否认所有指控。

根据诉方开庭陈词，陈瑶兰因为连续发烧两天，病情未见好转，家人于是在2018年4月20日将她送院。在那之前，陈瑶兰也曾入住陈笃生医院，根据病历，她患有糖尿病、高血压、缺血性心脏病和慢性肾脏病等疾病。

诉方指首先为陈瑶兰看诊的德莱医生，未获家人同意就擅自取消母亲原本服用的阿司匹林，而停止服用司匹林可能增加陈瑶兰心脏骤停的风险。

李伟胜医生随后巡查病房时，取消陈瑶兰服用的糖尿病药物，同时提议陈瑶兰转到心脏专科。然而，拉贾纳医生两个小时后巡房时，却取消李伟胜医生提议，没让陈瑶兰转到心脏专科。诉方认为，李伟胜与拉贾纳的这些决定都提高了陈瑶兰心脏骤停的风险。

诉方也指院方安排一名缺乏医疗培训的实习护士，为有心脏问题的陈瑶兰洗澡，而且没有给予适当监督。陈瑶兰洗澡时心脏骤停，医护人员未及时在冲凉房做心肺复苏，而是先把陈瑶兰移至病床，这么做拖延了救援时间，导致陈瑶兰脑部缺氧时间过长而损伤。陈瑶兰20天后逝世。（人名音译）