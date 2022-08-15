南大成立先进机器人技术中心 推进我国机器人产业

（早报讯）南洋理工大学设立机器人技术中心，以研发可应用于物流业、制造业和乐龄护理等领域的机器人技术为主，推进我国的机器人产业。其中包括优化陪伴型机器人，从而更好地照顾年长者，并减轻护理人员的负担。

先进机器人技术中心（Centre for Advanced Robotics Technology Innovation，简称CARTIN）耗资4500万元设立，获得新加坡国立研究基金会支持。

通过中心，南大的研究人员会与来自新加坡国立大学和新加坡科技研究院的研究人员合作，研发以人为本且协作式的机器人技术，及自主系统技术。这些技术将用于物流业、制造业和乐龄护理等领域。

陪伴型机器人帮助照顾年长者情感和身体需求

随着社会人口老化，陪伴型机器人可以帮助照顾年长者的情感和身体需求，减轻护理人员的负担。然而，陪伴型机器人在以人为本的环境中，仍缺乏稳健性和适应性。因此，CARTIN研究人员希望通过设计、研发和测试解决方案，让陪伴型机器人在家庭和临床环境中照顾年长者。

CARTIN也正在研究如何制造一种新颖的导航系统，以提高在航运港口和货仓中移动集装箱或货物的效率。

另外，为提高协作机器人的生产力，CARTIN将研发算法和技术，让多个机器人和人类在工厂中一起工作，以更高效和安全地操纵和组装零件。

2015年至2020年 新加坡机器人密度平均每年增长至少25%

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（8月15日）以主宾身份出席CARTIN启动仪式。他致辞时说，据国际机器人联合会2021年的报告，新加坡是继韩国之后，世界上自动化程度第二高的国家。从2015年到2020年，新加坡的机器人密度平均每年增长至少25%。

“随着这种快速增长，在新加坡建立一个充满活力的机器人生态系统至关重要，以让我们的大学和研究机构与公司密切合作，进行创新和行业相关的项目。这将使新加坡成为一个提供机器人解决方案的全球中心。”