男警否认性骚扰 女下属出庭供证

（早报讯）被指性骚扰女下属，大赞女下属性感，还放话说要强奸她，男警否认有罪。女下属在出庭供证时说，这起事件让她倍感压力，而且很气愤。

涉事男警现年45岁，法庭文件没透露女子的年龄。法庭星期一（8月15日）针对男警面对的两项抵触防止骚扰法令罪名展开审讯。

案发时，被告和女下属在某邻里警局任职。法庭谕令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告名字和事发地点。

根据女下属的供词，两次骚扰事件发生在2018年。

第一起事故发生在警局内。被告叫她到会议室谈，尽管她提议留在办公桌处，但被告仍坚持与她单独在会议室谈。

谈话中，被告问她“为什么看起来不开心”，然后突然说她看起来性感，甚至说想强奸她。

女下属吓得不知所措，赶紧转移话题，并在离开办公室后向同事倾诉。女下属当时因为担心影响被告的工作，加上自己不愿经历冗长的调查过程，因此没有向上级举报。

事隔数月，女下属暂时调去其他部门工作。当时，她原本所属的部门需要负责一些活动，被告于是致电要女下属，要她帮忙的同时，也提醒她仍是原部门的职员，并疑在电话里对女下属说“不要让我来强奸你”。

女下属于2019年与新部门主管谈话时，说出事发经过。她形容，骚扰事件令她感觉被冒犯，她倍感压力的同时，内心也感到很气愤。她在事发后也很畏惧再与被告谈话，担心事件重演。

辩方律师料在星期二（16日）盘问女下属。