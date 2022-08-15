新大设创新与创业基金 资助学生海外实习

（早报讯）本地企业Tolaram集团捐赠60万元给新加坡管理大学设立新基金，资助新大学生到国外实习，以及帮助学生企业家发展创业点子。

这项新成立的“Tolaram创新与创业基金”旨在为优秀的新大本科生和研究生提供体验式学习机会，以提升他们的创业知识、技能和培养全球视野。校方会在2021/22学年至2023/24学年，用这笔基金设立两个新奖项。

其中，参与新大创新与创业研究院旗下全球创新浸濡实习计划的本科生可申请“Tolaram全球创新浸濡实习计划奖”。成功申请者有机会前往中国、东南亚、美国和欧洲等地的高增长公司参与海外实习项目。校方每个学年将颁发10份奖项，每份价值1万元，可资助学生到国外实习的所有费用。

若海外实习项目因冠病疫情等原因而中断，校方会安排学生进行远程实习，并颁发最多20份各价值5000元的奖项给他们，奖项有效期为一学年。

另外，已开始创业的本科生和研究生可申请“Tolaram创业鼓励奖”。校方每个学年会颁发20份各价值5000元的奖项，让这些学生企业家借助这笔资金来进行市场研究、营销宣传和测试产品原型等。新大创新与创业研究院的导师也会为学生提供创业知识相关的指导。

新大行政事务高级总监休.埃德米斯顿（Hugh Edmiston）星期一（8月15日）宣布设立这项基金。他致辞时说，在实习期间，学生有机会与同学和导师建立联系、开拓视野，以及增强自信心，这些收获都有助于他们提升技能和累积工作经验。