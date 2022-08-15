吉宝企业子公司标得巴西国油40亿元FPSO合同

（早报讯）吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）的独资子公司吉宝船厂（Keppel Shipyard）标得巴西国营石油公司（Petrobras）的P-80浮式生产储油船（FPSO）的工程、采购与建造（EPC）合同，总值约29亿美元（40亿新元）。

KOM是吉宝企业（Keppel Corp）的子公司。吉宝企业星期一（8月15日）晚上发布消息时指出，P-80预期在2026年上半年建造完成，它将是KOM为巴西国油建造并将部署于巴西布左斯油田（Buzios field）的第二艘FPSO。第一艘是P-78，目前正在吉宝船厂建造。

文告指出，P-80将是世界最大的FPSO之一，日产能将达22万5000桶原油、1200万立方米天然气、储存能力达200万桶原油。建成后，P-80将和巴西最大的原油生产平台一样大。

吉宝岸外与海事总裁王能耀说：“我们很高兴再次获得巴西国油选中建造有一个具有标志性意义的FPSO船只，这再次证明了我们作为复杂全套工程项目的首选开发伙伴的能力。通过利用我们强大的EPC能力和船厂网络，以及与领先的行业专家合作，我们能够提供一个双赢的解决方案，既为我们的客户带来成本效益，也为KOM和我们的合作伙伴带来利润。”

文告透露，P-80的设计和工程工作将通过KOM在新加坡、巴西、中国和印度的中心进行。总重量约为4万7000公吨的上部模块的制造将在新加坡、中国和巴西的设施进行，而集成和调试工作将在新加坡完成。船体和舱室的建造将由中国的中集来福士（CIMC Raffles）进行。当这艘FPSO到达布左斯油田时，KOM还将负责最后阶段的海上调试工作。