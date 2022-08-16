（早报讯）在科技股上升的带动下，美国星期一（8月15日）隔夜股市全线上扬，纳斯达克指数升幅最大，升了0.62％，标普500指数升0.40％，道琼斯工商指数升0.45％。

分析师指出，投资者对美国联邦储备局可实现经济软着陆感到乐观，推动了股市近期回调。不过，最新数据显示，中国经济表现疲弱，以及美国制造业有所放缓，仍给经济带来风险。

新加坡方面，本地成份股除息加上投资者对美股连续上涨四周后的抛压顾虑，导致本地股市小幅下滑、新加坡海峡时报指数星期一闭市报3256.82点，下跌12.45点或0.38％。

星期二（16日）可关注的股票如下：

1.星狮地产（Frasers Property）星期二披露，子公司星狮地产控股（泰国）与星狮地产科技（泰国）、Open Innovation，以及Mee Chai Mee Chok联合在泰国设立一家新的合资公司，投资第三方技术和业务。Open Innovation和Mee Chai Mee Chok是泰国酿酒（Thai Beverage）的子公司。

文告指出，这家合资公司正在探讨以21亿7500万泰铢（约8427万新元）收购BetterBe Marketplace的50％股权，这是泰国上市公司The Siam Cement的非直接子公司。

2. 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）星期二宣布，信托通过私下配售活动发行1亿5178万6000股的合订证券，发行价为每股1.12元。新合订证券预计在8月24日早上9时开始交易。

与此同时，信托星期一宣布，在五个国家收购九个服务公寓、租赁住宿和学生宿舍房地产。这批资产的总收购价为2亿1520万元，资产的总资本化成本（capitalised cost）是3亿1830万元。信托将在9月9日召开特别股东大会寻求单位持有人支持这项收购。

3. 吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）的独资子公司吉宝船厂（Keppel Shipyard）获得巴西国营石油公司（Petrobras）P-80浮式生产储油船（FPSO）的工程、采购与建造（EPC）合同，总值约29亿美元（40亿新元）。

吉宝企业（Keppel Corp）星期一发布消息时指出，这个新一代的FPSO，通过碳捕获和再注入以及能源回收，将最大限度地减少排放。