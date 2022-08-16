通过科技重新设计流程 医院提高医疗素质又节省工时

（早报讯）让护士在电话上跟低风险麻醉病患解释手术前情况，新加坡中央医院重新设计流程，帮麻醉师减少会诊次数，近一年下来，相当于省下了超过58天。

新保集团服务转型办事处的人员与多个科技机构，以及新加坡中央医院临床医生合作，设计了一个电脑系统，把接受事先安排手术的患者筛选和分类为“高风险”和“低风险”组。

“高风险”组的患者在手术前会与麻醉师进行面对面的咨询，而护士则通过电话与“低风险”组的患者进行跟进。这让医院从去年8月至今年6月的麻醉师会诊次数，减少近2000人次，相当于节省约1410工时或超过58天。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（8月16日）在新加坡医疗管理大会上致词时指出，新的系统让麻醉师可以将更多时间用于手术前的咨询，以更好保障高危患者的健康，病患也可以节省手术前评估的时间。

他说：“我们须要通过重新设计工作和创新流程来优化宝贵的人力，尤其在医疗保健业里，科技是无法取代‘人情味’（human touch）。因此，我们须要将有限的人力资源运用在正确的地方，以便医疗保健专业人员能够专注于直接照顾病患和其他更高价值的临床事务。”

另外，新保集团也推出一个电子系统，重新设计住院病房的流程，让整个医疗群的护士和综合医疗保健人员，可以在病房通过系统直接在医疗程序和治疗填写收费表格。这么一来，他们与行政人员无须再填写实体收费表格，省时省力。

除了更准确和及时的计费外，系统每月为所有相关员工节省超过1700个小时。自12月以来，这个系统已逐步推广到新保集团旗下所有机构，并会在在明年年底之前扩大范围，将医生所执行的医疗程序也纳入系统里。目前，医生还需要填写实体表格。