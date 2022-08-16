报告：随着防疫措施放宽 更多新加坡人参与碳排放量高活动

（早报讯）随着防疫措施放宽，与去年相比，新加坡人参与更多碳排放量高的活动，在许多可持续行为方面也没有改善，其中18岁至25岁的年轻人生活方式最不环保。

华侨银行与本地生态产业公司益笔思（Eco-Business）于星期二（8月16日）联合发表华侨银行气候指数（OCBC Climate Index）。这是继去年，两家机构再度展开调查，以衡量新加坡人对环境可持续发展的意识和行动力水平。

调查于今年6月4日至6月16日进行，通过交通、家庭、食品、商品四个方面来衡量新加坡人的环保意识，共有2169名年龄介于18岁至65岁的新加坡人参与。

报告指出，新加坡人在许多可持续行为方面并没有改善，即便有改善，主要也是受个人实际利益驱动，而不是为了保护环境。

调查显示，相较于2021年，更多人乘坐飞机旅行、使用空调作为让家中降温的主要方式、每周至少一次食用红肉、每月超过一次购买非必需品，分别增加了11、4、6和10个百分点。

随着我国放宽防疫措施，有更多人进行消费。共有57%的受访者每月超过一次（包括每两周、每周和每天）购买新的非必需品，比去年高出10个百分点。

另外，值得注意的是，Z世代（年龄介于18岁至25岁）群体在家庭、食品和商品方面采纳环保行动的分数最低。其中，他们的消费行为急剧上升，每月至少购买一次非必需品的人增加9个百分点。