本地投资者保持谨慎 海指今早处于横摆状态

（早报讯）尽管美国隔夜股市全线上扬，但本地股市今早却处于横摆状态，新加坡海峡时报指数星期二（8月16日）午休前跌6.94点或0.21%。

海指今早延续昨日跌势，开盘后一度上扬至3255.19点的早盘高点，但之后无力挺进，下滑至3245.89点的早盘低点，午休前报3249.88点。

海指成分股方面，午休前普遍持平，星展集团（DBS）、大华银行（UOB）和云顶新加坡（Genting Singapore）领跌。

亚太主要股市表现平平，马来西亚和澳大利亚股市稍微好一些，截至中午约12时，分别上涨0.68%和0.5%。其他地区的股市大多持平。

全球经济前景仍存在不确定性，促使投资者保持谨慎。

Allspring Global Investments高级投资组合经理帕特尔（Margie Patel）接受彭博社访问时指出，许多国家面对经济衰退的风险，而联邦储备局可能“踩油门”，比市场预期的更激进收紧政策，是最大的风险因素。

AMP Services投资策略主管奥利弗（Shane Oliver）说，经济数据不见起色，可能拖累美国企业下来的盈利表现。他认为，股市跌破6月低谷的风险相当高。

中国经济前景也不见乐观。受冠病疫情持续蔓延、房地产市场进一步恶化等因素拖累，中国7月主要经济指标均逊于预期。其中，房地产投资下滑12.3％，为今年以来最大降幅；青年失业率上升至19.9％的创纪录水平。

中国央行星期一意外宣布降息，以提振疲弱的经济，令市场担忧中国经济复苏的步伐充满挑战。

野村控股（Nomura Holdings Inc.）的分析报告指出，受防疫清零政策、房地产市场螺旋式下滑，以及出口放缓等因素影响，中国下半年的经济增长可能显著受到阻碍。