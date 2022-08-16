单亲妈为报复 泼漆骚扰前男友新欢

（早报讯）怀疑前男友出轨而分手，又不满对方另结新欢，单亲妈妈为了报复，到新欢家泼漆骚扰，企图嫁祸给阿窿。

被告安娜（39岁）星期二（8月16日）承认一项对人造成惊扰的罪名，余项交由法官考虑后，被判罚款3000元。

根据案情，被告去年7月和前男友分手，她怀疑前男友出轨，分手后还立刻找了新女友，因此对两人心生怨恨。

被告找到了新女友的TikTok账号，在去年8月17日至9月4日之间，用四个不同的账号私信新女友，进行各种不堪的言语辱骂及骚扰。后来，被告发现有人在新女友的视频下方留言，指对方欠人钱，因此计划上她家门泼漆，然后嫁祸给阿窿。

去年9月8日，她买了红色喷漆及两罐红漆，晚上9时左右乘搭德士到新女友住的组屋。

上楼后，被告先用喷漆在新女友单位楼上楼下的楼梯间墙壁，喷上新女友的名字和“O$P$”的字眼，接着往对方单位的大门和窗口泼红漆。

新女友当时不在家，男亲戚见状后立刻追出单位外，被告拔腿就逃，然后搭德士离开。男亲戚说，被告当时全身包得密实，是男是女都看不出来。

但是，警方后来还是查出了被告的身份，没多久就将她逮捕。

主控官指出，被告虽然做出了1000元的赔偿，但她不该因为感情问题做出这种事，请求法官判她罚款3000元至4000元。

代表律师求情时说，被告是单亲妈妈，而且独自照顾父母，如今已悔不当初，以后不会再犯，请求法官从轻发落。