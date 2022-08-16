宏茂桥组屋有人频高楼抛物 妇女：儿患自闭症盼体谅

（早报讯）居民申诉，有人频频高楼抛物，危及他人安全。涉事单位母亲表示，儿子患有自闭症，希望居民多体谅。

这起事件发生在宏茂桥10道第543座组屋。

读者陈女士（45岁，家庭主妇）告诉记者，早在一年前，组屋底层就有各式各样的垃圾，但找不到罪魁祸首。

“星期天（8月14日）下午，我正好亲眼看到有人将盒子从10楼丢下，因此拍下了视频。”

记者星期一（15日）走访时，组屋底层已被清理干净，却又有人从窗口丢下一颗巧克力。据观察，五楼和六楼的墙沿也堆积了不少垃圾，包括书本、寿司店传单、饼干盒、铅笔、口罩、保健品等。

居民阿斯丽（18岁，学生）透露，这几年一直有人丢下垃圾，自己只能尽量小心。

涉事单位的母亲吴女士受访时解释，17岁儿子患有自闭症，在生活上需要帮助。“我星期一下午买了鸡精，儿子不喜欢，又闹了一下。身为母亲，我有责任，对大家造成不便，我表示歉意。我也希望能得到邻居的谅解。我已在教导儿子。”

附近长者多 忧安全隐患

居民黄惠琴（48岁，家庭主妇）说，附近住着很多年长者，如果被砸伤，后果不堪设想。

她说，组屋底层是必经之路，近期丢的物品越来越重，担心会有老人家因此受伤。

另一名居民胡小姐（19岁，学生）则说，丢下饭盒会引来蚂蚁和蚊子。

市镇会：已通知环境局跟进事件

宏茂桥市镇会受询时表示，之前曾收到居民关于宏茂桥10道第543座组屋高楼乱扔垃圾的反馈。市镇会已通知国家环境局，以便跟进事件。另外，市镇会也要求国家环境局协助设置闭路电视，以找到涉事者。

同时，市镇会一直在向居民发出提醒，以提高居民对这个问题的认识。市镇会也指出一直在与国家环境局合作，在组屋周围张贴教育海报，并一起合作巡视。

宏茂桥市镇会希望居民表现出社会爱心，为所有人创造一个更好的生活环境。市镇会也要居民保持警惕，及时向有关当局报告高楼乱抛垃圾的案件。