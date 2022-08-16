图帮黄有志潜逃 多一人判入狱

（早报讯）在监狱结识涉及10亿元骗案的黄有志，男子被保释后找上黄有志，企图帮他策划潜逃路线，还找了一名同伙打听偷渡到马来西亚的门路，并向黄有志开价500万元，但黄有志迟迟没付款，两人最终在企图妨碍司法公正的罪名下被捕。

这是早前继三名男子企图帮黄有志潜逃后，第二组人试图帮黄有志偷渡出境。

除了计划帮黄有志潜逃，50岁的洪耀德也帮犯罪团伙藏匿约1625公斤的漏税香烟，被控方喻为历来涉及走私漏税香烟的第四大案。

洪耀德事后被控九项控状，包括抵触关税法令、远程赌博法令和妨碍司法公正的罪名。他星期二（8月16日）承认其中五项，法官将其余控状纳入考虑后，判被告坐牢44个月又一周、吊销各级驾照一年，以及罚款2331万2000元。

由于被告无法缴付罚款，他须额外坐牢23个月又110天代替。

黄有志的保释金在去年7月从150万元被提高至400万元，黄有志的担保人当时相信需要时间筹集保释金，他因此一度被还押在樟宜监狱，因此在监狱结识当时被还押的被告。

被告获保释后联系上黄有志，计谋帮他潜逃，并找来刘成龙（36岁）帮忙联系马国“老板”，找到通过陆路偷渡到马国的潜逃路线。刘成龙后来向黄有志开价500万元，并要求黄有志先支付10％定金，才会进一步透露潜逃详情。

黄有志迟迟没支付这笔钱给两人，但两人的计谋最终被识破而遭逮捕。庭上没揭露两人的罪行如何被揭发。

刘成龙和黄有志的案件将另外审理。（部分人名译音）