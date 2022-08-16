神秘盒子奖品价值 2023年起不得超过100元

（早报讯）从明年开始，贩卖神秘盒子产品的零售商须遵守类别执照条例，奖品零售价不得超过100元。

由赌场管制局重组而成的赌博管制局星期二（8月16日）举行就职典礼及工作计划研讨会。赌博管制局在8月1日正式投入运作，成为管制各类赌博活动的单一机构。

赌博管制局助理处长（运营政策）兼代助理处长（调查与禁止）邢原荣受访时说，为神秘盒子游戏的奖品设100元价值顶限，主要是为防止商家透过高额奖品吸引消费者以小博大，导致赌博活动成为常态。

“商家不能再以笔记型电脑、电动游戏机等来作为大奖让消费者赢取。这样一来，我们能确保神秘盒子游戏倾向于娱乐和休闲活动，而不是赌博的一种。”

另外，从明年起，提供赌博活动如打麻将的会馆、俱乐部等私人场所须向赌博管制局申请执照。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席赌博管制局就职典礼致辞时说，科技改变了人们赌博的方式，现在要在任何时候、任何地点与世界各地的人赌博更加容易。

“远程赌博的需求有所上升，科技会继续扩大网络赌博的规模和范围。”

杨莉明指出，消费者的喜好不断变化也带动了新型博彩产品的出现。与此同时，赌博与游戏之间的界限越来越模糊，现在有更多游戏与赌博的类型，其中一些涉及加密货币或加密技术。

内政部下来也会检讨赌场管制法令，以加强赌场管制。

赌博管制局目前共有180名人员。