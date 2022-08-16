10物流与供应链企业与职总协议 承诺打造更好职场

（早报讯）灵活工作安排已经成为不少企业重新设计工作时的重要选项，10家物流与供应链公司承诺打造更好的职场，让旗下员工包括女职员更能兼顾家庭和工作。

全国职工总会秘书长黄志明星期二（8月16日）走访位于大士的木成物流有限公司，见证十家聘请超过650名员工的物流与供应链相关企业，与职总妇女与家庭事务处签署谅解备忘录。

这些企业承诺落实更好的职场政策框架，包括推动灵活工作安排、重视工作与生活和谐及为女职员重新设计工作，提供必要的培训，让她们在这以男性为主的行业有更好的发展。

设有工会及与职总中小企业协作平台合作的企业，会在职总妇女与家庭事务处所推动的“优良职场”计划下，获得更多支援。

物流业是新加坡经济的重要支柱，在2019年贡献了约68亿美元的产值，占新加坡国内生产总值（GDP）的1.4%，雇用超过8万6000名员工。

随着区域电子商务发展蓬勃，对物流的需求也日渐上升，不过当行业加大力度采纳更多科技和加速自动化，业者有必要重新检视工作内容，以让从业人员作出更多贡献和增加收入，从而吸引和留住人才。

黄志明说，各行各业人力不足问题不容忽视，他鼓励企业通过落实灵活工作安排来留住人才，并对木成物流致力打造一个亲员工的职场表示欣慰。

职总中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩及供应链雇员联合会执行秘书阀贺米也出席签约仪式。