15元VTL车票“卖”97元 男子诈骗监八周

（早报讯）看准新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）车票需求高，男子在网上打广告卖车票来骗钱，还把票价炒到约97元，比原价15元贵五倍半，一天内骗走三人约390元。

钱一到手后，男子就屏蔽受害者，还撤下广告、更换电商平台Carousell账号名字和登出账号，试图躲过追查。不过，他终究难逃法网，被控三项欺骗控状。

这名男子是苏勒胡丁（27岁），他在星期二（8月16日）认罪后，被判坐牢八周。

骗390元全拿去赌

根据案情，被告案发时是一名送餐员，月入超过3000元。

新加坡和马来西亚去年11月29日启动陆路疫苗接种者旅游通道计划，搭巴士进出新马的人得上网购买指定的巴士车票，单程成人车票售价15新元，返程车票则为20令吉（约6.62新元）。

当时两家巴士公司每次一开卖，车票都被抢购一空。被告看准巴士车票需求高，于2月19日在Carousell以出售车票为幌子骗财，还把一张车票标价为97元5角，超出原价15元的五倍半。

实际上，被告手上根本没有车票，结果两名男子和一名女子上当，被骗走约390元。被告后来把这笔钱全拿去赌博。

被告求情时称，他与母亲相依为命，他是家庭经济支柱，须照顾患病的母亲。他事后悔不当初，并已作出全额赔偿。