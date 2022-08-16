贝克休斯在新加坡设石油化学品厂 拓展亚太业务

（早报讯）美国能源科技公司贝克休斯（Baker Hughes）在新加坡开设公司在亚太区的第一座石油化学品制造厂，借助新加坡的地理优势和相关基础设施拓展亚太区业务。

这座位于裕廊岛的制造厂在星期二（8月16日）开幕。厂房面积达4万平方公尺（43万平方英尺），负责生产、储存和分销化学品，供应给亚太区内多种不同领域的客户。

制造厂采用多项自动化科技，可减少碳排放量，支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）。厂房的整体生产线设计以及所装置的环氧乙烷（ethylene oxide）输送管，都能减少陆路运输和缩短人工处理化学品的过程。

公司的文告说，这座制造厂符合公司的最新发展策略，也就是在主要的需求市场附近采购和生产化学品。

贝克休斯公司总裁兼主席西蒙内利（Lorenzo Simonelli）说：“贝克休斯向来致力于将区域业务本土化。通过这座制造厂，我们创造工作、加强供应链运作，并简化生产过程。”

贸工部长颜金勇与西蒙内利共同为制造厂主持开幕典礼。

颜金勇在领英（LinkedIn）页面发文说：“这座制造厂符合新加坡推动高增值特制化学品领域，以及培养相关本地人员的发展重点。作为贝克休斯在亚太区的首座化学品厂，这座工厂将让裕廊岛的能源与化学品公司生态圈更加繁荣。”

公司在新加坡另有三座设施，包括一座油田服务和器材制造厂，一座气轮式机械、程序与数码解决方案设施，以及一座完井与修井制造厂，共聘有800多名员工。