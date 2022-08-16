贝克休斯在新加坡设石油化学品厂 拓展亚太业务

文 /
李蕙心

发布 / 2022年8月16日 7:14 PM

更新 / 2022年8月16日 10:24 PM

贸工部张颜金勇（右）同贝克休斯公司总裁兼主席西蒙内利为新的石油化学品制造厂主持开幕。（贝克休斯提供）
贸工部张颜金勇（右）同贝克休斯公司总裁兼主席西蒙内利为新的石油化学品制造厂主持开幕。（贝克休斯提供）

字体大小:

（早报讯）美国能源科技公司贝克休斯（Baker Hughes）在新加坡开设公司在亚太区的第一座石油化学品制造厂，借助新加坡的地理优势和相关基础设施拓展亚太区业务。

这座位于裕廊岛的制造厂在星期二（8月16日）开幕。厂房面积达4万平方公尺（43万平方英尺），负责生产、储存和分销化学品，供应给亚太区内多种不同领域的客户。

制造厂采用多项自动化科技，可减少碳排放量，支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）。厂房的整体生产线设计以及所装置的环氧乙烷（ethylene oxide）输送管，都能减少陆路运输和缩短人工处理化学品的过程。

公司的文告说，这座制造厂符合公司的最新发展策略，也就是在主要的需求市场附近采购和生产化学品。

贝克休斯公司总裁兼主席西蒙内利（Lorenzo Simonelli）说：“贝克休斯向来致力于将区域业务本土化。通过这座制造厂，我们创造工作、加强供应链运作，并简化生产过程。”

贸工部长颜金勇与西蒙内利共同为制造厂主持开幕典礼。

颜金勇在领英（LinkedIn）页面发文说：“这座制造厂符合新加坡推动高增值特制化学品领域，以及培养相关本地人员的发展重点。作为贝克休斯在亚太区的首座化学品厂，这座工厂将让裕廊岛的能源与化学品公司生态圈更加繁荣。”

公司在新加坡另有三座设施，包括一座油田服务和器材制造厂，一座气轮式机械、程序与数码解决方案设施，以及一座完井与修井制造厂，共聘有800多名员工。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容