新马警方跨境合作 捣毁诈骗团伙逮13人

（早报讯）新加坡警察部队和马来西亚皇家警察部队合作，捣毁两个涉嫌洗黑钱的跨国犯罪团伙，逮捕13人。超过60人受骗，损失金额超过130万元。

新加坡警察部队星期二（8月16日）发文告说，商业事务局与马来西亚皇家警察部队的商业罪案调查部从7月起互通情报，捣毁两个跨国犯罪团伙，13名年龄介于18岁至49岁的男女被捕。

文告说，通过两地警方的紧密合作和联合调查，警方确认相信是洗钱幕后主谋的团伙，藏身在马来西亚的吉隆坡和柔佛。

2022年8月，反诈骗指挥处的12名警员联合马来西亚商业罪案调查部，同时在吉隆坡和柔佛的两处公寓展开突击行动。马来西亚籍的两名女子和七名男子因涉嫌跨境洗钱被捕，他们的年龄介于19岁至39岁。

这两个犯罪团伙涉嫌参与发生在新加坡的各类骗案，包括投资诈骗、求职诈骗、假冒赌博平台诈骗、性服务诈骗、性勒索、假冒官员诈骗和借贷诈骗，共有超过60人被骗，涉及金额高达130万元。

初步调查显示，两个诈骗团伙以新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的受害者为目标，并在马来西亚洗钱。

本地四男女涉洗钱被捕 24人助查

与此同时，反诈骗指挥处在新加坡逮捕18岁至49岁的两男两女，他们涉嫌通过交出个人银行户头或SingPass户头，协助洗钱集团洗钱。另有24人正协助调查。

针对所有新加坡嫌犯的调查正在进行中。

根据滥用电脑法令，未经授权获取电脑资料一旦罪成，可面对坐牢最长两年，或罚款，或两者兼施；未经许可披露访问代码获取不当利益或非法目的一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施。

警方提醒：“打击骗案是社区共同的努力，我们应齐心协力阻止骗案的发生，防止我们的亲人成为下一个受害者。”

公众若欲了解更多防范骗案信息，可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询。此外，警方呼吁公众参与警方的反诈骗活动，以接收有关骗案的最新信息，并与家人和朋友分享。