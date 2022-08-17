（早报讯）美国星期二（8月16日）隔夜股市起落参半，纳斯达克指数跌0.19％，标普500指数升0.19％，道琼斯工商指数升0.71％。

分析师指出，美国最新出炉的7月份房屋建筑数据不尽理想，让投资者对经济前景不明朗感到担忧。其中，7月的新房屋建筑项目下跌多达9.6%。

另一方面，美国零售巨头沃尔玛（Walmart）星期二公布的第二季盈利和营收表现超乎市场预期，给投资者带来一些希望。

新加坡方面，对全球经济增长前景的担忧继续笼罩股市，本地投资者保持谨慎。新加坡海峡时报指数星期二闭市小幅下跌3.03点或0.09％，报3253.79点。

星期三（17日）可关注的股票：

1）星狮地产（Frasers Property）星期二晚上宣布，之前发行附加股筹得的11亿6000万元当中，公司另外动用4950万元，主要用来收购澳大利亚新南威尔士州（New South Wales）的工业地段，以及为工业和物流资产的资本和发展开销提供资金。

2）Revez Corporation披露，子公司PGK Digital Networks已全额偿还约48万7700元给EMS Services。有鉴于此，EMS没有权利向集团展开任何法律或清盘行动。

3）丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）发售了271万2084个信托新单位给丰树物流信托管理公司，所筹集资金用于越南和中国物流资产的收购付款。每单位发行价为1.88元。

4）金光能源与资源（Golden Energy & Resources）今年上半年取得5亿零300万美元（约6亿9400万新元）净利，同比大涨527％，营收达24亿美元，同比增长201％，经调整息税折摊前盈利（EBITDA）为8亿6600万美元，这主要得益于今年五月份收购Stanmore SMC Pty Ltd（SMC）公司后收入增加和能源以及冶金煤（metallurgical coal）的平均价格上涨。