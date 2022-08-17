次季亏损扩大 冬海股价大跌近14％

（早报讯）次季净亏扩大，导致本地科技公司冬海集团（Sea）星期二（8月16日）晚在隔夜美国股市大跌13.94%，报77.43元。

冬海集团公布今年第二季的业绩显示，净亏损同比上翻一倍至9亿3120万美元（12亿8400万新元）。导致集团净亏损加重的原因是电子商务和其他服务业务的收入成本上升，同比增加62.8%至13亿美元。自去年10月的高点以来，股价已下跌逾75%。

集团的购物网站虾皮（Shopee）第二季度的收入增长51%，达到约17亿美元，不及预期的19亿美元。虽然虾皮订单增加，可是物流成本也相应上涨。

拖累集团表现的还有一般与行政开销，同比上升95.9%至4亿7600万美元。研发部门增聘人手，导致开销增加115%至3亿7090万美元。

游戏部门Garena的收入降至9亿零30万美元，略高于预期的8亿2760万美元。集团3月表示，预计Garena将在今年实现29亿至31亿美元的预订量，这将是有史以来的首次下降。

数码娱乐业务的收入成本同比下滑11%至2亿6050万美元，稍微缓解了整体亏损情况。

集团的数字金融服务业务SeaMoney的收入增至2亿7900万美元。

此外，因为集团更加关注盈利能力，一直在减少海外业务并减少工作岗位，这与之前的全球扩张的情况明显转变。

集团宣布，将停止为今年的电商业务提供业绩预测，这是为了适应不断增加的宏观经济不确定因素。集团将把工作重点放在提高效率和维持电商业务的长期发展。

花旗集团（Citigroup Inc.）指出，集团对电子商务业绩预测的暂停无疑会给投资者的情绪带来不安。

冬海集团今年遭遇一系列挫折，包括手机游戏在印度突然被禁，以及随后关闭在印度的电子商务业务。

集团第二季营收增长29%至29亿美元，但仍是近五年来最低增长。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时说，新公布的业绩不理想，加上受到腾讯减持股份的长期影响，导致冬海股价下跌。他认为，估计可能会继续维持弱势一段时间。