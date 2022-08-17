本地股市周三早盘上涨

（早报讯）投资者对美国7月份零售销售预估数据的展望乐观，本地股市星期三（8月17日）高开高走，在开盘微涨0.81点后，指数涨幅扩大。

截至中午，新加坡海峡时报指数上涨11.55点或0.35%，报3265.34点，盘中最高点是3272.06点，最低点3253.46点。

亚太区域股市方面，东京股市上涨0.94%，引领亚太股市；香港、上海和深圳上涨介于0.28%到0.86%；悉尼、首尔和台北则下跌介于0.24%到1.31%。

海指成分股方面，19只上扬，六只下跌，五只持平。

领涨的是怡和合发（Jardine C&C）和丰益国际（Wilmar International），分别起2.39%至31.72元，以及起1.96%至4.17元。

领跌的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者跌2.06%元至1.43元，后者跌0.75%至0.665元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）居前，成交量分别为6278万股和4179万股，股价分别上涨1.85%和4.28%。

对于即将公布的美国7月份零售销售预估数据，路透社引述盛宝银行（Saxo Bank）分析师的报告说，零售销售应更具弹性，因为低油价提高了美国普通家庭的消费能力。

百达资产管理（Pictet Asset Management）的策略师Takatoshi Itoshima说，强劲的美国股市提振了投资者的情绪，他们对美国零售商的乐观收益做出了回应。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，本地股市在连续三天下滑后，星期三出现反弹，这可能是投资者对即将公布的美国零售销售数据预期乐观。但是，他认为，海指回弹空间有限，存在进一步下滑的可能。