2030年加强残障服务总蓝图 从各方面打造包容社会

（早报讯）为特需人士打造包容环境，政府将发展其他工作模式，以及住宿与护理选择，协助他们独立生活。

政府也将在10个市镇的行人过道安装可发出声响的交通灯，方便视障者使用。

配合星期三（8月17日）公布的加强残障服务总蓝图，社会及家庭发展部接下来会与各政府部门和社区伙伴落实以上的计划。

这个2030年总蓝图是我国第四个加强残障服务总蓝图（Enabling Masterplan），制定我国下来为特需人士打造包容社会的计划。20多个建议涵盖加强终身学习、协助体障人士独立生活，以及为体障人士打造一个包容的社会环境这三方面。

相较于上几轮的总蓝图，2030年蓝图也制定目标，包括让四成处在受雇年龄的体障者能够就业。

在打造包容的环境方面，交通部和陆路交通管理局将陆续在10个市镇的325个行人过道安装可发出声响的交通灯，地点选在有较多视障居民的市镇。国家发展部和建设局已宣布，下来将要求建筑大厦业主在翻新时确保大楼有基本的亲残障装置，有关法令预计2023年初推出。

在加强终身学习方面，社会及家庭发展部将试行协立服务中心（Enabling Service Hubs），方便体障人士在住家一带参加社交与学习活动。新加坡协助残障者自立局（SG Enable）也会为这群特需人士制定技能框架，协助有能力的特需人士加强技能，提高就业机会。

在协助残障人士独立生活的方面，社会及家庭发展部将与国家发展部合作推出其他住宿和护理模式，让特需人士能继续在社区生活养老。当局也会与社会服务机构与企业等发展其他工作模式，例如微型工作（micro jobs）等，为特需人士提供更多工作机会。

加强残障服务总蓝图指导委员会的27名成员来自公共、私立、民间机构，咨询了300多名特需人士，看护与领域代表。

联合主席是文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆和新加坡工商联合总会副主席颜少奇。他们星期三（8月17日）参观AWWA新设的日间中心，为总蓝图推介。