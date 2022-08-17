树被雷劈起火 掉落砸中宝马

（早报讯）星期二（8月16日）雷雨交加，有树枝被闪电劈断起火，还砸到正在行驶中的宝马轿车引擎，令司机捏了一把冷汗。

Singapore Incidents在Instagram上传了一则大树被雷劈后起火，树枝断裂砸车的视频。

这起罕见事件发生在星期二上午10时15分左右，地点是太戈尔路（Tagore Road）朝往汤申路上段（Upper Thomson Road）方向的路段。

视频显示，当时下着雨，一辆宝马轿车行驶在左侧第二条车道，突然一道闪电划过天空，伴随着一阵轰隆声，路旁的一棵树随之起火，几根粗树枝也断裂，砸到宝马车上。

车被砸后，引擎盖和车身都有明显的凹痕，车主随即换了车道，脱落的树枝则挡住了一条车道。

贴文指，车主刚在上个月更换引擎盖和车门，岂料倒霉地被树枝砸中。不过，若车主开得快一点，树枝很可能就砸在挡风玻璃上，后果或更不堪设想。

能否理赔？

针对这种情况下发生的事故，车主是否能获得保险赔偿？汽车保险经理江鐑柃受访说，保险公司未必会向车主作出赔偿，因为通常“天灾”（Acts of God）并不包含在理赔范围内。“不过，一些公司可能会出于好意给予理赔，否则车主仍可使用自我损坏索偿（Own Damage Claim），但这会影响到车主的无索偿折扣（No Claim Discount，简称NCD)。”