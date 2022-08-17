越南女五岁儿患癌 老板顾客热心捐款

（早报讯）越南女在本地咖啡店捧茶水赚钱养家，岂料五岁儿年初被诊断罹患血癌，好心老板、顾客捐款助渡难关。

来自越南的阮诗燕（30岁）在本地工作四年多，目前在勿洛南路第18座组屋楼下的咖啡店茶水摊打工。

有好心顾客得知她的处境后通知《新明日报》，记者日前走访咖啡店，她受访时说，今年初接到家婆的通知，说五岁独子突然在家中晕倒送院，详细检查后，被诊断患上血癌。

她心急如焚飞回国，儿子躺在病床上输血，人消瘦许多，让她心疼不已。

“儿子住院一个月，完成第一阶段的治疗后，我们就带他回家休养，之后再复诊。那时他的情况逐渐好转，我待了两周就回新上班。”

岂料，过去半年来持续接受治疗的儿子，却在上个月进行第二阶段疗程时情况转恶，还疑因身体无法负荷强力药效，全身多处发炎、发肿、溃烂。

阮诗燕提到儿子手脚、嘴巴、屁股全都溃烂发脓时，不禁心碎落泪。

“我每天和他视讯时他都在哭，看到家人发来的照片，我都快认不出他了。”

她坦言，如今实在无心工作，决定下周回国照顾病重的儿子，但又面对经济困境，所幸老板与熟客雪中送炭。

“农历新年时，老板给了1000多元红包，一些熟客也给了我几百元，真的很感谢他们的帮助。”

她也说，如今只能听天由命，走一步算一步。

“老板很好，这次让我无限期回去，说是让我先处理儿子的事情。”