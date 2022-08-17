涉伪造文件和失信 四人涉及Wirecard弊案被控

（早报讯）涉嫌失信高达十万元、转移赃款和伪造发票，Wirecard本地子公司的三名前职员，以及一家公司董事被控上庭。另一人仍在逃，当局已对他发出拘捕令。

根据警方发出的文告，商业事务局针对德国公司Wirecard在本地的两家子公司Wirecard Asia Holding（简称“WAH”）和Wirecard Singapore展开调查后，提控四名涉案者。

其中三人是WAH的前职员瓦尔达纳（39岁）、蔡爱琳（43岁）和施丽薇（29岁），另一人则是本地公司Jacobson Fareast Marketing Services的董事杨丘海（66岁）。

除了瓦尔达纳来自印度尼西亚，其余三人都是新加坡籍。他们分别面对两项至九项伪造文件、失信和转移赃款的控状。

四人被指在2018年5月至12月，与WAH前财务部副主席库尼亚文（Edo Kurniawan）串谋失信公司的款项，数额介于4万1200元至10万元不等。

涉案的三名前职员也被指协助将库尼亚文的犯罪所得，转移给库尼亚文或其他人。

另外，瓦尔达纳涉嫌指示杨丘海以所属公司的名义，伪造四张共18万4870元的发票发给WAH。

四人分别获准以3万元至10万元保释在外，案件展期至9月14日和15日过堂和进行审前会议。

文告显示，涉案的库尼亚文在当局展开调查之前，就已离开新加坡。当局已对他发出拘捕令。

另有三人涉及数十亿元Wirecard弊案，早前已被控上庭。他们的案件将另外审理。

Wirecard曾经是电子支付服务的巨头，业务遍布全球，但公司在2020年6月申请破产。新加坡金融管理局也在同年9月指示Wirecard停止在我国的服务，并归还所有客户款项。（人名译音）