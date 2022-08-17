黄循财“最坏蛋”的事：瞒着母亲学骑电单车

（早报讯）留学期间“先斩后奏”，瞒着母亲偷偷学骑电单车，副总理兼财政部长黄循财透露，这是他年轻时做过“最坏蛋”的事。

黄循财星期三（8月17日）上午作客972最爱频道《早安！玉建煌崇》节目，分享生活中的点滴。谈到成长过程时，他说由于妈妈是小学老师，家教比较严，所以他小时候也“比较乖”“不敢放肆”。

当主持人请黄循财说出他年轻时做过“最坏蛋的事”时，黄循财说，那是留学美国时学骑电单车，但没向妈妈交代。

“刚开始的时候，我在美国学，拿电单车执照的时候她不知道。可是我回来后就跟她说了，幸好她还OK。”

黄循财14日在一场慈善骑车活动上穿着黑皮夹克、戴上头盔、骑着电单车驰骋，一副“酷”的形象在网上热传。虽然已经20多年没骑电单车，但黄循财在访谈中说，骑车的技巧“学了肯定不会忘记”。

酷爱电单车的黄循财，留学后回国开始当公务员时，买了一辆“史古打”（scooter），骑着它上班。

黄循财去年5月出任财政部长。主持人问到财政部的工作压力时，他说每个政府部门都有自己的压力，财政部最大的压力是“钱不够用”。为此，黄循财还感叹“财政部长不是财神爷”。

“每个人要政府做得更多，要有更多措施，更多配套。每个部门都向财政部讨更多的资源。可是谈到增加税收的话，大家都不高兴，对吗？可是财政部长不是财神爷咧，我没有印钞票的能力啊。所以，钱从哪里来，是我们最大的挑战。”

除了财政部的工作，黄循财过去两年多也担任政府抗疫跨部门工作小组的联合主席。因工作忙碌，他已两年多没有请假。主持人询问没用到的年假能不能计入下个工作年，或获得薪酬补偿，黄循财都回答“不可以”。

访谈也展现了黄循财朴素的一面。节目一开始，主持人问起他的多件天蓝色衬衫，他说衬衫是在优衣库买的，同个款式买好几件，“每天上班的时候不用想该穿什么衣服”。

“买这款衣服很方便，因为洗了之后挂起来，免烫，又便宜又方便。”

节目尾声，黄循财也分享了自己的生活理念。他说，无论做什么事都要尽自己的能力做到最好。做事时要脚踏实地，不要好高骛远，办完事后也肯定有进步的空间，因此人人应该保持学习热忱，不断进步。