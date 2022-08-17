易华仁：世贸组织应关注数码和绿色经济

（早报讯）全球经济展望变幻莫测，各国应加强重要的多边机构，这对建立以规则为基础的贸易体系至关重要，同时也希望世界贸易组织关注数码和绿色经济。

亚太各国加强经济联系，可是保护主义却在欧美抬头。在面对通货膨胀高涨、能源价格攀升以及供应链受阻等挑战时，主管贸易关系的交通部长易华仁认为，各国应该加深贸易合作。

易华仁星期三（8月17日）晚上通过视讯参加美国智库彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics，简称PIIE）的研讨会时说，各国应该避免采取提高关税等保护主义措施，因为这虽然能带来短暂的政治利益，但对贸易和经济增长的长期损害巨大。

他也呼吁各国加大对多边机构如世界贸易组织（WTO）的支持，因为世贸组织在执行对有利于各国的贸易体系规则方面，扮演重要角色。

他也认为，世贸组织也应该与时俱进，尤其是在数码和绿色经济方面。

“我们身在21世纪，电子商务已经是我们生活中的一部分。在本区域，电子商务增长的速度比传统商务还快。我认为，大家应该在这方面达成某种共识，尤其是在范围和方式方面。世贸组织必须开始创新。”

他也建议世贸组织关注绿色经济，因为环保商品贸易可能引起纠纷。