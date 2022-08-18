（早报讯）联储局在会议纪要中强调遏制通胀的决心，导致投资者担心政策会过度收紧。美国股市星期三（8月17日）隔夜股指收盘全线下跌，道琼斯工商指数跌0.5%，收于33980.32点；标普500指数下跌0.72％，报4274.04点；纳斯达克指数下跌1.25%，收于12938.12点。

美国投资服务公司LPL Financial首席全球策略师说，联储局会议纪要强调，在确认通胀已下降到足以可稳定价格之前，将继续采取抑制通胀的行动。

海峡时报指数星期三微涨8.97点或0.28％，收市报3262.76点。全场交易量达10亿2000万股，交易值达10亿零700万元。上升股256只，下跌股208只。

亚太地区股市星期四开盘表显疲软，首尔和东京股市开盘各下跌1.01和0.94%，悉尼股市开盘也下滑0.62%。

本地星期四（18日）开盘可关注股票

1.新交所（SGX）发布去年全年业绩报告显示，截至6月底经调整的净利同比上涨2%至4亿5640万元，总营收上扬4%至10亿9900万元，营收表现创下挂牌以来的新高。此外，每股盈利为41分，比去年同期少0.1分。董事会建议给予每股普通股8分的股息，与去年持平。

2.华联商业信托（OUE C-REIT）发布文告宣布，信托成功完成一项价值9亿7800万新元的无抵押可持续发展贷款，为现有的抵押贷款进行再融资。这笔贷款将信托的无抵押债务比例从30.9%大幅增加至70.2%。贷款获19家银行支持，超额认购达1.26倍。

3.家宁建屋（AVJennings）截至6月底的2022财年全年净利同比下降30.1％至1308万元，每股盈利为3.22分，去年同期为4.61分。集团税前净利下跌32.8%至1790万元，盈利下跌除受澳洲潮湿的天气影响外，供应链中断和疫情的影响导致生产延迟，致使结算拖延。集团将给予每股普通股1.77分的股息，去年同期为2.5分。派息日为9月22日，股票注册截止日期是9月8日。