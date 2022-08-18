三大送餐平台成立数码平台行业协会 加强送餐员的健康和安全

（早报讯）本地三大送餐平台公司联合成立数码平台行业协会，旨在加强有关框架、指导原则和政策，包括有意制定一套守则，保障送餐员的健康和安全，也给予商家支持。

由Deliveroo、foodpanda和Grab携手成立的数码平台行业协会（Digital Platforms Industry Association，简称DPIA）星期四（8月18日）正式启动。作为业界代表，这个协会将借助成员平台公司的专业知识和经验，加强业内最佳实践，以及支持我国的数码经济。

协会也将为旗下的送餐伙伴和商家提供技能提升机会，同时加强现有的健康与安全标准，包括推行一套行业守则。

冠病疫情推动了送餐行业的迅速发展。人力部去年成立了咨询委员会，探讨如何加强保护包括送餐员和私召车及德士司机在内的平台员工，改善他们日后的退休和住房条件，以及保证他们有足够的工伤赔偿。

根据文告，协会将在下来几个月确定需要改进的领域，并与政府和行业利益相关者如新加坡工商联合总会和全国雇主联合会合作，以找出能反映送餐伙伴和商家心声的解决方案。

三大送餐平台公司自去年已积极参与和多个政府利益相关机构、全国配送人员协会、以及行业利益相关者的咨询过程，从中探讨如何更好地支持送餐伙伴。他们也与工作场所安全与卫生理事会合作，为平台和雇主制定指导方针，加强送餐员的公路安全。