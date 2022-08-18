蔡厝港组屋沟渠惊见网纹蟒 ACRES人员到场捕蛇

（早报讯）蔡厝港组屋一带的沟渠惊见网纹蟒（reticulated python），市镇会得知后立刻封锁区域，关爱动物研究协会（ACRES）人员到场捉蛇。

这起事件发生在星期二（8月16日）早上约9时38分，地点是德惠巷第20座组屋的沟渠。

蔡厝港集选区议员、贸工部长颜金勇星期二在面簿上传一段视频，指组屋的沟渠出现蟒蛇，蔡厝港市镇会和关爱动物研究协会联手捕捉蟒蛇。

根据视频画面，两名关爱动物研究协会人员合力把蟒蛇从沟渠内抬起，放入准备好的箱子内。

蔡厝港市镇会答复《联合早报》询问时说，市镇会管理人员星期二早上约9时38分，例行清理沟渠时发现蟒蛇，于是立刻通知关爱动物研究协会，并封锁相关区域，以确保居民的安全。

当天早上约10时28分，关爱动物研究协会人员把蟒蛇捉出沟渠，蔡厝港市镇会的工作人员也全程在现场协助。

市镇会提醒居民，在发现蟒蛇时不要接近或尝试捕捉它。为了安全起见，居民应立即联系关爱动物研究协会。

关爱动物研究协会联合执行长卡莱（Kalai Vanan）接受《联合早报》询问时说，沟渠出现蟒蛇的情况并不少见，网纹蟒已适应新加坡的环境，在本地良好的排水和河道系统中生存。

他说：“在我们的生活中，网纹蟒的存在对控制老鼠的数量是很重要的，因为老鼠是网纹蟒的主要食物。”

卡莱也说，当天早上下了一场大雨，雨水可能迫使蟒蛇爬往地势较高的地方。被捕的蟒蛇将在植入微芯片后放归野外。

“随着我们逐渐成为大自然城市，公众对遇到野生动物时该如何反应要有一定的意识，我相信新加坡人可以消除对野生动物的误解，对它们更加宽容。”

卡莱提醒，许多野生动物，如蟒蛇，是生性羞怯的动物，它们不会主动靠近人类，除非受到挑衅或威胁。

如果公众看见野生动物陷入困境，可拨打关爱动物研究协会24小时热线：97837782，切勿聚集在动物周围或激怒它们。