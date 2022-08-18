本地股市星期四早盘低开高走

（早报讯）本地股市早盘成为亚太区域股市的一枝独秀，在其他股市下滑的情况下，三大银行股推动海指早盘上涨，本地股市星期四（8月18日）低开高走，在开盘微跌5.12点后，指数迅速拉升上涨。

截至中午，新加坡海峡时报指数上涨17.47点或0.54%，报3280.23点，盘中最高点是3288.47点，最低点3257.48点。

亚太其他区域股市表现惨淡，东京股市下跌0.83%，领跌亚太股市；台北、首尔和悉尼股市下跌介于0.28%至0.57%；深圳、上海和香港股市下跌介于0.38%至0.59%。

海指成份股方面，14只上扬，11只下跌，五只持平。

领涨的是星展银行（DBS）和大华银行（UOB），分别起1.86%至32.85元，以及起1.27%至27.19元。

领跌的是香港置地（Hongkong Land）和DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings），前者跌1.61%元至4.9美元，后者跌1.45%至2.72美元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和惠胜置地（Hatten Land）居前，成交量分别为6613万股和3772万股，股价分别上涨0.91%和12.9%。

其中，马国发展商惠胜置地盘前宣布，公司与电竞业者Moonton的子公司Vizta签订合约，将在马六甲共同开发和推出世界第一个《无尽对决》（Mobile Legends:Bang Bang）综合电竞中心，以推广Mobile Legends的各项商业活动。开盘一小时后，股价涨幅近20%。

辉立证券首席交易员张健良接受《联合早报》访问时说，海指上涨主要受到本地银行股的推动。而隔夜联邦储备局会议纪要强调继续加息直至通货膨胀稳定的论调，对银行股利好。不过，加息同样可能导致经济衰退，致使银行股的上涨可能不能持续。

对于美股的下跌，张健良认为，美国三大股指从技术层面都遇到了上升阻力，现阶段缺乏催化剂有效突破。股指可能会面临进一步调整。

路透社引述Ord Minnett分析师的一份研究报告说，交易员在评估了最新的联储局会议纪要后，股市波动加大，表明联储局将继续积极加息，直到通胀得到抑制。