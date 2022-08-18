女郎家中印伪钞 骗16店家800元

（早报讯）女客服上网研究假钞，觉得制作过程“一点都不难”，竟开始在家中印假钞，骗了16名店家800元。

半个月后，终于有人发现钞票有问题，警方查出涉案人林秋月（译音，33岁）的身份，将她逮捕。但是，警方只找回其中七张假钞，另外九张仍在市面上，下落不明。

林秋月被控后，星期三（8月17日）承认六项欺骗罪名，其余16项罪名交由法官下判时考虑。

根据案情，被告在2019年6月上网研究假钞，发现制作过程一点都不难，决定在家里打印。她用家里的打印机扫描50元钞票，将两面分别打印在两张纸上，剪出来用浆糊黏在一起。

被告拿假钞到多间不同商店花费，故意购买低价物品以换取更多的现金。

2019年6月16日下午2时40分左右，被告到了后港一家便利店，用50元假钞买了价值3元的三明治，换了47元的零钱。

收银员拿到假钞时，觉得纸的质地有些奇怪，因此询问被告，被告称自己也是从其他人收到这张钞票，然后快速离开。收银员的同事后来确认钞票是假钞后报案。警方通过电眼画面追查出被告的身份。

调查显示，被告拿着假钞到19家商店行骗，16店家上当。

代表律师求情时说，被告患有精神病，医生说是造成她犯案的原因，请求法官念在她已做出全额赔偿的份上，考虑让她接受强制性治疗。控方不反对提交强制性治疗报告，法官展期审理。