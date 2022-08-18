脚踏车撞死七旬伯 骑士判监12天

（早报讯）男子骑脚踏车加速驶入安全岛，撞倒正要过马路的七旬老伯，导致老伯摔倒血流不止，当天送院后身亡。男子因此被判坐牢12天。

被告温福顺（46岁）星期四（8月18日）承认疏忽行事导致他人死亡的罪名，另一项违反公路交通（脚踏车）条例罪交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢12天。

事故发生在2021年8月13日早上6时58分，地点是后港3道和罗弄阿苏的交界处。

案发时，被告沿着后港3道的最左侧车道，往后港2道的方向骑行。当接近第一个人行过道时，被告声称交通灯已亮起黄灯，他于是加快速度通过第一个人行过道。过后，被告在第二个人行过道处骑上安全岛，准备骑上人行道。但被告没有保持警惕，撞上在安全岛上准备过马路的周胜业（73岁）。

据被告形容，脚踏车的右手把碰到周胜业的手臂，但他不清楚对方如何跌倒。周胜业被撞后侧躺路边，鲜血直流，被告将他移到人行道，陪伴他等待救援。

周胜业昏迷送往樟宜综合医院，医生发现他的脑部出血，头骨骨折，最终因头部严重受创，当天下午4时32分在医院过世。

法官下判时形容这是一场可以避免的不幸事故，并指无论驾驶者或脚踏车骑士，公路使用者来到人行过道都务必注意行人的安全。（人名译音）