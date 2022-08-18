本地股市星期四上升0.33％

（早报讯）美国联邦储备局隔夜发布的会议纪要导致市场情绪不安，投资者担心政策过度收紧，开始评估接下来的加息路径。亚太股市星期四（8月18日）普遍下滑。新加坡海峡时报指数星期四闭市上升10.72点或0.33％，报3273.48点。

亚太股市方面，东京和香港股市跌幅较大，分别下跌0.96％和0.80％。上海和深圳股市分别下跌0.46％和0.26％。悉尼、首尔和台湾股市则分别下滑0.21％、0.33％和0.44％。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理刘育瑞接受《联合早报》访问时说，鉴于美国几周前公布的强劲劳动力市场数据，投资者关注9月加息75个基点的前景。

刘育瑞认为，海指近期的表现会受美国通胀和增长前景的全球风险情绪影响，焦点会在每周公布的就业数据和下周公布的消费支出价格指数（PCE），这两个数据若放缓可助提振市场情绪，从而支撑全球和本地股市。

即便如此，刘育瑞说，海指的表现主要取决于本地基本经济情况和盈利前景。本地经济增长势头有所放缓但采购经理指数（PMI）和出口等主要数据未显萎缩现象。因此，良好的宏观和盈利前景在短期内或许能支撑海指。

本地股市全场成交量11亿5000万股，总交易额9亿6155万元。上升股245只，下跌股218只。

涨幅最大的是华侨银行（OCBC）、吉宝企业（Keppel Corp）和创业公司（Venture），分别涨0.81％、0.71％和0.71％，收报12.39元、7.07元和18.53元。

领跌的则是凯德投资（CapitaLand Investment）和香港置地（HongkongLand），分别下滑1.76％和1.41％，收报3.90元和4.91美元。