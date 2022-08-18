拒戴口罩还挑战警员 洋汉被罚8000元

（早报讯）三次在公共场所拒戴口罩，甚至挑战警员“你指的是什么法律？”，英国籍男子被判罚款8000元。

已成为新加坡永久居民的莫克里奇（Philip Richard Mockridge，54岁）星期四（8月18日）承认三项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

2020年11月至2021年5月的半年期间，被告三次在公共场所拒绝戴口罩。

2021年5月16日约晚上8时47分，有公众发现被告在城市广场（City Square Mall）没戴口罩，上前提醒不果后报警。警员到场发现他坐在快餐店内，口罩拉至下巴，但没有在用餐。

面对警员的多次提醒，被告坚决不肯戴口罩，还数次挑战警员：“你确定（必须戴口罩）吗？我没那么确定”，“你指的是什么法律？”，”如果我不（戴口罩），你会怎么做？”

警员告知触法者可能面临销案罚款或被控上庭，但被告指警员威胁他，说对方要把他“关进笼子里”。

被告甚至要求查看警员门的证件，并用手机录下对话。他随后掉头就走，在长达15分钟的对话中，被告全程没戴口罩。

被告求情时称，他真的不确定戴口罩的相关规定，因此才问了这些问题，只是当下“太执着”。控方却反驳，被告的用词摆明就在和警员对峙，他也不愿接受警员的回复，控方因此不接受他的说辞。