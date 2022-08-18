接触弱势群体 19岁男生立志当人民保姆

（早报讯）从小立志当医生，但三年前实习时接触到弱势群体，让19岁男生转念想加入警队，以深入基层了解民情，参与制定惠民良策。

毕业自莱佛士书院的黄泓勋（19岁）是今年新加坡警察部队奖学金得主之一，他自小就有一个医生梦，却从未想过穿上警察制服打击罪犯。但一次到家庭服务中心当义工，让他见识社会的另一面，因此萌生效力警队的想法。

黄泓勋（19岁）是今年新加坡警察部队奖学金得主之一，9月将远赴英国伦敦政治经济学院修读经济学。（陈渊庄摄）

他说：“助人的方式很多，我实习时接触过一些陷入经济困难的民众，了解他们缺乏一些社会上的扶持。帮助他们与各机构协调沟通，帮助他们渡过难关，让我有满足感。”

中学时曾担任学校的巡察长，也曾协助议员处理接见选民活动的文书信件，这些经验都坚定黄泓勋要当警察的志向。他9月将远赴英国伦敦政治经济学院修读经济学，希望了解人类行为和社会经济学知识，更好地胜任警察的职务。

首次颁发心理学奖学金

内政部今年共颁发26份奖学金，奖学金得主将在海内外学府深造，学成后将加入警察部队、民防部队、移民与关卡局、内政科技局等部门。本次颁奖礼也首次颁发了心理学奖学金。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（8月18日）在颁奖典礼上致辞时，欢迎奖学金得主加入内政团队，并列举新加坡在安全课题上面临的挑战，借助科技、人工智能和数据，内政团队将持续致力保障国人安全。