本地周五开盘可关注股票

（早报讯）美国星期四（8月18日）隔夜股市全线上扬，纳斯达克指数升0.21％，标普500指数升0.23％，道琼斯工商指数升0.06％。

分析师指出，根据美国联邦储备局隔夜发布的会议纪要，联储局对9月份的升息幅度发出不同的信号，有的支持再次加息75个基点，有的却采取更为谨慎的立场。市场在辩论当局的升息政策会否转为没那么激进。

联邦公开市场委员会（FOMC）7月底宣布，联邦基金利率目标区间从1.50％至1.75％，上调到2.25％至2.50％。这是联储局今年来第四次在货币政策会议上宣布加息，也是连续两次加息75个基点。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数18日闭市上升10.72点或0.33％，报3273.48点。

星期五（19日）可关注的股票：

1）新加坡邮政（SingPost）19日早上发布截至6月底的第一季业务报告，集团营收上扬34.7％至4亿7520万元，营运盈利则下挫46.7％至1060万元。

集团在文告中指出，第一季营收增加，主要由澳大利亚业务带来更高贡献所推动，包括了物流公司Freight Management Holdings通过有机增长和收购取得良好表现。海运代理公司Famous Holdings的营收也更高。

不过，房地产业务的营收下跌，因为集团分拆了General Storage Company的业务。新邮政早前把这家公司的100％股权，脱售给日本三鱗集团（Mitsuuroko Group Holdings）。

2）传慎控股（Tuan Sing）、新加坡佳和（SP Corporation），以及Revez Corporation，19日早上分别要求暂停交易，稍后有宣布。

3）膳盟食品（SunMoon Food）披露，与Champion Financial (Hong Kong)达成有条件配售协议，配售1亿2500万新股给他们认购，每股价格为2.8分，总值350万元。

4）马可波罗海业（Marco Polo Marine）截至6月底的第三季盈利同比上扬185.3％至970万元，营收上扬139.5％至2850万元。

船厂和船务出租业务皆取得更强劲的营收和盈利。船厂营收同比上扬主要是因为修船活动提高、终端客户需求更强劲，以及1号干船坞在第二季扩建完成后产能更高。在第三财季，集团的市占率也因需求增加取得增长。

5）特毅国际（TEE International）同Meta5签署有条件认购协议，Meta5将认购750万元的特毅国际新股，估计这将占公司扩大后股本的52%，所筹得的款额将用于偿还合格债权人，作为营运资金并为业务发展提供资金。