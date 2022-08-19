国大癌症中心新推计算器 助患者估算治癌费用

（早报讯）新加坡国立大学癌症中心和本地一家专注人工智能的医疗科技起步公司合作，推出一款可计算化疗和癌症治疗费用的计算器，以协助患者估算每月自付费用。

国大癌症中心和起步公司Bot MD星期五（8月19日）联合发文告指出，这款名为化疗费用计算器（ChemoCalc）的创新工具，可让前线医疗人员根据患者的癌症治疗方案、国籍、家庭月入及是否享有各种政府补贴等资料，即时估算患者每月的自付费用。

文告指出，计算器将不断更新政府和各机构的最新费用，以确保估计的费用与患者实际要支付的款项保持一致。

计算器由国大癌症中心前线医疗人员如医生、药剂师、医疗社工、客服人员及Bot MD团队共同开发，以确保使用者界面简单易用。

卫生部去年8月宣布，从今年9月起，只有使用当局列明癌症药物清单内的药物，才能通过终身健保索赔，且各项索赔有顶限。因每名患者的癌症治疗方案不同，可能对他们在进行财务规划时带来很大挑战，如今借助这款计算器，患者能更好地掌握自费金额。

领导计算器开发工作的国大癌症中心肿瘤血液科副顾问医生任玮瑛说，“我们希望创建一个简单有效的工具，帮助患者了解他们的治疗费用，以便他们能够做出护理决定，将这些费用纳入预算，如果费用对他们来说太高，可尽早寻求帮助。”

这款工具主要由医疗人员操作，当输入患者资料并取得预估费用后，相关数据可下载和打印让患者带回家。