桑尼拉乌他玛路部分路段9月25日通车

（早报讯）位于比达达利区250米长的桑尼拉乌他玛路（Sang Nila Utama Road）部分路段将从9月25日起通车，随着新道路开放，现有的翡珑园路（Vernon Park Road）将永久关闭。

建屋发展局星期五（8月19日）发文告指出，桑尼拉乌他玛路预计在2024年上半年全面通车，届时双向共有四条车道，9月25日早上8时部分路段开放后，暂时只有双向共两条车道供驾驶者使用。

为方便通往翡珑山路（Mount Vernon Road）的车流，即将通车的桑尼拉乌他玛路会连接翡珑山巷（Mount Vernon Lane），再衔接回翡珑山路。随着翡珑园路关闭，从阿裕尼路上段（Upper Aljunied Road）前往翡珑山路及反方向行驶的驾驶者，可使用桑尼拉乌他玛路和翡珑山巷。

当局到时会设置路障、指示牌，也会安排交通管制员指挥交通。当局提醒驾驶者靠近关闭路段时小心驾驶，并注意指示牌。

建屋局说，2013年8月公布的比达达利发展总蓝图，设计灵感来自比达达利的丰富人文历史及独特地形。之前已关闭的前阿裕尼路上段，已发展成700米长的比达达利历史文化人行道（Bidadari Heritage Walk）。

国家发展部在2019年决定将比达达利区内一条道路命名为桑尼拉乌他玛路，以纪念逾700年前登陆新加坡的巨港王子桑尼拉乌他玛，同时也肯定原址位于该区的前桑尼拉乌他玛中学，当年对本地马来文教育所作的贡献。