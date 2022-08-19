亚太投资者保持谨慎 本地股市早盘下跌0.75%

（早报讯）美国联邦储备局官员对加息幅度的看法分歧，本区域投资者保持谨慎，亚太主要股市星期五（8月19日）早盘普遍下滑或持平，新加坡海峡时报指数午休前下跌24.50点或0.75％，报3248.98点。

海指成分股午休前普遍下滑，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）领跌，午休前分别下滑1.45%、1.13%和0.67%。

亚太股市方面，新西兰股市跌幅最大，截至约中午12时下跌0.97％。深圳和韩国股市也分别下跌0.39％和0.28％。

联储局星期三（8月17日）公布的货币政策会议纪要显示，联储局官员对升息步伐发出不一的信号。圣路易联邦储备银行总裁布拉德（James Bullard）呼吁进一步加息75个基点，但堪萨斯城联邦储备银行行长乔治（Esther George）却采取较为谨慎的立场，认为调高利率的论述固然强有力，但加息步伐还有待辩论。

Tandem Wealth Advisors首席投资官塞尔夫（Charles Self）说：“市场还在尝试解读联储局的会议纪要，在我们看来，他们的立场趋向鹰派。”

他认为，官员把解决通胀问题视为首要任务，他们在上调利率方面会做任何必要的事情，以达成目标。

今年以来，联储局已四度上调基准利率，包括在6月和7月接连加息75个基点。

Datatrek研究公司联合创办人可乐斯（Nicholas Colas）指出，固定收入和股票市场近期的波动幅度减少，促使投资者进场。不过，联储局下周将主办杰克逊霍尔研讨会（Jackson Hole Symposium），届时才能看得出这个投资者重返市场的走势是否可持续。

联储局将于9月20日至21日召开下一次货币政策会议。市场预期，当局届时可能会加息50个基点。