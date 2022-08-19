巴士工伤意外增加 今年上半年同比多四起

（早报讯）今年上半年，本地共发生58起涉及巴士的工伤意外，比去年同期多四起。当局将为巴士车长开办课程，向他们倡导安全驾驶的重要性。

陆路交通管理局星期五（8月19日）举办首届公共交通安全与保安奖（Public Transport Safety and Security Awards），以表彰公共交通运营商、点对点（P2P）运营商，以及在确保我国公交系统安全和保安方面做出贡献的工作人员。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达担任颁奖典礼主宾。他在致辞时说，今年上半年与地铁相关的工伤意外共15起，与去年同比减少6起。然而，涉及巴士的工伤意外则从去年的54起增至58起。

为了加强巴士车长的道路安全意识，当局将在本月底推出“巴士车长安全驾驶”（BC Drive Safe）课程。为期一天的课程将作为新加坡巴士学院（Singapore Bus Academy）复习培训计划的必修课，巴士车长会陆续在未来三年内修读这个课程。

首届公共交通安全与保安奖共颁发六个运营商奖项，以表彰有良好安全记录且致力于确保乘客和工作场所安全的运营商。

八组公交工作人员因在执行职务时，成功防止危险事件发生而获颁特别表扬奖。另外，12组人获得星光（Star）奖，以表彰他们为创造一个更安全和更有保障的工作场所做出的努力。