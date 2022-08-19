癌伯胸痛入院 老妻苦撑叻沙档

（早报讯）七旬抗癌伯为老伴开叻沙档，日前因胸口痛住院，独留妻子凭一己之力撑起摊位，身心俱疲。

《新明日报》早前报道，70岁的苏德成过去11年内五次癌症复发，2010年被诊断患上肾癌初期，如今癌细胞已扩散至其他器官。他担心命不久矣，特地为妻子梁丽玉（64岁）在循环路第79座熟食中心开了叻沙档，让她晚年有所依靠。

苏德成上星期二（8月9日）在面簿贴文说，他因胸口痛于7日入院，期间进行了多项检查，例如验血、照X光片等。

记者走访档口，梁丽玉受访时说，丈夫身体越来越弱，她每晚只能看着对方咳醒，虽然难过，但也无能为力。为了平衡收支，她几乎天天开摊做生意，就连丈夫看医生也无法陪同。

“丈夫原本会来档口帮忙收钱，我负责煮叻沙，但他入院后，我要包办一切，做得很吃力。我想坚持下去，但真的太累了。”

她曾向丈夫提及，若对方日后不在了，她可能没法继续经营档口。

“我现在要煮，又要收钱，还需要洗碗，一个人真的忙不过来，尤其是午餐尖峰时间，有些顾客不能等就走了。丈夫不在我怎么做得下去？”

梁丽玉独自支撑起整个档口。（档案照）

七旬伯感慨：多活一天 都是老天馈赠

已达医生预计的寿命，七旬伯感慨道，如今多活一天都是老天馈赠。苏德成告诉记者，已辗转三家医院进行治疗，每月须进行四五项检查，目前还能正常进食和走路，已经算是奇迹。

他说，医生当初告知寿命剩下18个月后，他无比珍惜活着的每一天。不过，每月医药费高达2000元，加上摊位租金，让夫妇二人难以负担。

庆幸的是，梁丽玉说很多食客得知他们的情况后，纷纷前来光顾，让她万分感激。