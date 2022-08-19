参与非法集会罪成 吴家和拒缴1200元选坐牢三天

（早报讯）社运人士吴家和在移民与关卡局大厦外举牌示威和拒签警方口供书，星期五（8月19日）被判罚款3200元。不过，吴家和拒绝缴付与拒签口供书有关的1200元罚款，为此接受以坐牢三天来取代。

吴家和（61岁）面对参与非法公共集会，以及拒绝在警方口供书上签名的两项控状。不认罪的他早前在国家法院受审后被判罪成，19日下午接受判刑。

根据控状，吴家和在2021年5月1日于移民局大厦一带举纸牌，上面写着：“请禁止所有来自印度的航班，我们不是种族歧视！只是谨慎而已”。10天后，他在勿洛警署录完口供后，拒绝在口供书上签名。

吴家和辩称，他的举止只算得上是“一个人的抗议”，而非举行或参加示威来鼓吹某种思想主义。他也声称自己有拒签口供书的充足理由，因为录口供的查案人员英文不好，他担心口供书内容不准确。

不过，控方指吴家和在庭上接受盘问时承认，他案发时举纸牌和之后发表相关面簿贴文的目的，是旨在让政府采取行动，禁止所有来自印度的航班，以及煽动排挤外国人的情绪。控方也指吴家和对自己的行为没有悔意，甚至在面簿帖文中表示宁可坐牢也不后悔举纸牌。

法官同意控方的立场并指出，吴家和并非一时兴起才犯案，他是有计划地事先准备好纸牌和安排友人帮他拍照，事后上载自己示威的照片，将信息传播给更多人。法官认为，即使他真的对当时冠病疫情感到担忧，他也不该犯法。